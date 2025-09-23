23 сентября, 12:00Мэр Москвы
Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще один летевший на Москву вражеский беспилотник был уничтожен во вторник, 23 сентября, рассказал в MAX Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр столицы.
В понедельник, 22 сентября, началась атака украинских беспилотников на Москву. В общей сложности за это время удалось сбить 42 вражеских дрона.
Из-за атаки беспилотников в аэропорта Москвы задерживаются и отменены 200 рейсов.
