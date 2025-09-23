Форма поиска по сайту

23 сентября, 12:00

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один летевший на Москву вражеский беспилотник был уничтожен во вторник, 23 сентября, рассказал в MAX Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр столицы.

В понедельник, 22 сентября, началась атака украинских беспилотников на Москву. В общей сложности за это время удалось сбить 42 вражеских дрона.

Из-за атаки беспилотников в аэропорта Москвы задерживаются и отменены 200 рейсов.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подходе к столице

мэр Москвыпроисшествиягород

