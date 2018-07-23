23 июля, 21:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках акции "День без турникетов", сообщил у себя в Twitter Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что в течение трех дней все желающие могли посмотреть, как работает производство, пообщаться с руководством и сотрудниками.
В акции приняли участие 38 предприятий и технопарков, в том числе областные.
Больше 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках акции #Деньбезтурникетов. Это 3 дня, когда можно посмотреть, как работает производство, послушать там концерт, пообщаться с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные pic.twitter.com/Yiyn7RVlJu— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2018 г.
Первая подобная акция состоялась в 2012 году. С тех пор ее участниками стали свыше 25 тысяч человек и более 100 промышленных производств столицы.
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