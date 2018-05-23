Фестиваль "Рыбная неделя" в первые дни посетили около миллиона человек

23 мая 2018, 21:43
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Около миллиона человек посетили фестиваль "Рыбная неделя" за первые дни его работы. Об этом у себя в Twitter написал Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что посетители купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов.
В столице продолжается #Рыбнаянеделя. В первые дни фестиваль посетили около миллиона человек. Они купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов. "Рыбная неделя" идет до 27 мая. https://t.co/CcDed3onHO pic.twitter.com/d5uWia1Gct— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 мая 2018 г.
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице с 17 по 27 мая. Гостям представят самую свежую и вкусную рыбу со всей России. Также посетителей ожидают вкусные сюрпризы от столичных рестораторов и увлекательная культурная программа.
В фестивале участвуют предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей.
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