Фестиваль "Рыбная неделя" в первые дни посетили около миллиона человек

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Около миллиона человек посетили фестиваль "Рыбная неделя" за первые дни его работы. Об этом у себя в Twitter написал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что посетители купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов.

В столице продолжается #Рыбнаянеделя. В первые дни фестиваль посетили около миллиона человек. Они купили 85 тонн рыбы и морепродуктов из российских регионов. "Рыбная неделя" идет до 27 мая. https://t.co/CcDed3onHO pic.twitter.com/d5uWia1Gct — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 мая 2018 г.



Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице с 17 по 27 мая. Гостям представят самую свежую и вкусную рыбу со всей России. Также посетителей ожидают вкусные сюрпризы от столичных рестораторов и увлекательная культурная программа.

В фестивале участвуют предприятия Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей.