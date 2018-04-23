В Москве завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в Сколково

23 апреля 2018, 12:05
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин осмотрел новый диагностический корпус клиники "Хадасса" в Сколково.
"Это – очень важный проект для Москвы. Речь идет не только о появлении в городе коммерческой клиники мирового уровня. Самое главное – в этой клинике будут обучаться врачи городских больниц и поликлиник, а используемые в Сколково передовые технологии будут затем внедряться в повседневную практику московского здравоохранения", – отметил мэр Москвы.
Строительство первой пилотной клиники Международного медицинского кластера в Сколково шло с августа 2016 года по март 2018-го. Диагностический корпус клиники примет первых пациентов уже осенью.
Корпус высотой четыре этажа занимает функциональную площадь в 10 546,7 квадратных метров. Там разместятся отделение лучевой диагностики и УЗИ, отделение эндоскопии, отделение кардиологии, а также кабинеты онколога, гинеколога, эндокринолога, офтальмолога, инфекциониста-эпидемиолога и других специалистов. У центра будет своя лаборатория. В дневном стационаре сделают четыре койки.
Медикам будут доступны конференц-зал, кафе на 100 мест, пищеблок со вспомогательными помещениями, атриум ("зимний сад") с общественной зоной, прачечная, учебный центр и административный блок.
На первом этапе в московской клинике "Хадасса" в Сколково будут работать 40 сотрудников основного медицинского персонала – врачи, медицинские сестры, парамедики и другие. Среди них будет 10 иностранных специалистов, а также 12 россиян, прошедших обучение по стандартам израильской клиники.
Пациенты смогут пользоваться полным циклом современных диагностических исследований. В поле внимания специалистов будет ранняя диагностика заболеваний.
Все желающие смогут пройти программы комплексного или онкологического скрининга. Отдельно можно проверить сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, другие органы. Пациентам будут доступны удаленные консультации врачей, кроме того их будут сопровождать личные координаторы, помогающие решить все вопросы.
В клинике будет организована научная и образовательная деятельность. Там планируется проводить исследования, читать лекции, вести курсы подготовки врачей. Российские медики смогут пройти обучение в израильских клиниках по направлениям "онкология", "радиационная онкология", "молекулярная генетика" и другим. На образование нужно будет потратить от двух недель до двух лет. Медицинский английский смогут выучить представители медперсонала всех уровней, включая техников.
К 2020 году у клиники появится терапевтический корпус. Там будут в основном лечить онкологические заболевания. Пациенты смогут пройти многоступенчатое лечение, реабилитацию, профилактическое медицинское обследование.
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