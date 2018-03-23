Собянин назначил замруководителя департамента здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил Илью Пульнера заместителем руководителя департамента здравоохранения. Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы.

"Принять И. Пульнера на государственную гражданскую службу города и назначить на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы", – говорится в документе.

Отмечается, что контракт заключен на один год.