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12:16

Собянин поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

12:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также военнослужащих Московского территориального гарнизона с Днем защитника Отечества. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"23 Февраля мы чествуем воинов всех поколений, отдаем дань глубокого уважения их отваге, мужеству, героизму, стойкости и патриотизму. Наша огромная благодарность творцам Великой Победы", – написал Собянин.

По его словам, бессмертный подвиг, любовь к жизни и Отчизне ветеранов – пример для всех, который вдохновляет на свершения и достижения во имя страны и ее столицы.

Мэр напомнил, что в этом году праздник связан с 30-летием вывода из Афганистана советских войск. Он назвал участников локальных войн и военных конфликтов достойными продолжателями славных ратных традиций российского народа.

Также глава города отметил, что современные Вооруженные силы РФ эффективно решают самые сложные боевые задачи, надежно обеспечивают обороноспособность государства и являются гарантом сохранения мира и стабильности.

С праздником москвичей поздравил в своем Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра.

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

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