Собянин поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также военнослужащих Московского территориального гарнизона с Днем защитника Отечества. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"23 Февраля мы чествуем воинов всех поколений, отдаем дань глубокого уважения их отваге, мужеству, героизму, стойкости и патриотизму. Наша огромная благодарность творцам Великой Победы", – написал Собянин.
По его словам, бессмертный подвиг, любовь к жизни и Отчизне ветеранов – пример для всех, который вдохновляет на свершения и достижения во имя страны и ее столицы.
Мэр напомнил, что в этом году праздник связан с 30-летием вывода из Афганистана советских войск. Он назвал участников локальных войн и военных конфликтов достойными продолжателями славных ратных традиций российского народа.
Также глава города отметил, что современные Вооруженные силы РФ эффективно решают самые сложные боевые задачи, надежно обеспечивают обороноспособность государства и являются гарантом сохранения мира и стабильности.
С праздником москвичей поздравил в своем Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и добра.
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