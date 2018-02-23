Четыре подстанции скорой помощи построят в 2018 году

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Четыре подстанции скорой помощи построят в столице в 2018 году, заявил Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

"В этом году в Москве появятся четыре новые подстанции скорой медицинской помощи: в промзоне "Котляково", на улицах Летчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в поселке Некрасовка", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что все четыре запланированных к строительству подстанции будут работать в круглосуточном режиме.

Всего в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения, в том числе пять поликлиник, три больницы. А в период с 2018 по 2020 год будет построено 40 объектов: 22 поликлиники, шесть больниц, шесть подстанций скорой медицинской помощи, один роддом и три инженерных объекта.