Собянин: В 2017 году в Москве построено 124 км новых дорог

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Более 120 километров дорог построили в Москве в 2017 году, сообщил Сергей Собянин в ходе запуска движения по участку Северо-Западной хорды от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова.

"Мы сегодня подводим итоги дорожного строительства за 2017 год. Можно сказать, что год стал рекордным. В Москве построено 124 километров автомобильных дорог, десятки эстакад, тоннелей, развязок. Это громадное дорожное строительство", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Среди завершенных объектов – масштабная развязка на Шоссе Энтузиастов, соединение улицы Профсоюзная и МКАД, Калужское шоссе и другие.

По словам градоначальника, в последние годы построено около 700 километров дорог и 200 сложнейших инженерных объектов. В ближайшие три года планируется возвести еще около 300 километров дорог.

"Москва по сути дела получит новый транспортный каркас, состоящий из Северо-Западной, Северо-Восточной хорды и Южной рокады, а также улично-дорожной сети "новой" Москвы", – отметил Собянин.

По информации пресс-службы мэрии, за 2018–2020 годы будет построено 296 километров дорог, 81 искусственное сооружение, 42 пешеходных перехода. Среди новых транспортных объектов – трамвайная линия от станции метро "Пражская" до района Восточное Бирюлево, протяженность которой составит 5,2 километра.