РЭУ имени Плеханова получит 500 млн рублей на создание высшей тарифной школы

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Российский экономический университет имени Плеханова получит 500 миллионов рублей для создания высшей тарифной школы.

Соответствующий грант учебному заведению выделило правительство столицы, передает Агентство "Москва".

По словам Сергея Собянина, новый проект разрабатывается совместно с федеральной антимонопольной службой. Мэр подчеркнул, что тарифное регулирование –

важнейшая часть управленческой работы столицы.

"Мы находимся в зале, в котором минимум свет и тепло зависят от тарифного регулирования. И это важнейшая и сложнейшая часть управленческой работы любого города, региона и даже страны. От этого во многом зависит развитие нашей инфраструктуры, качество обеспечения, безопасности и так далее", – сказал Собянин.

Ранее в РЭУ имени Плеханова состоялась Международная научно-практическая конференция, в которой приняли участие ученые и представители различных федеральных ведомств.