Собянин встретился с москвичами по поручению Путина

22 ноября, 13:05
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Мэр столицы Сергей Собянин провел прием москвичей в среду, 22 ноября, по поручению президента России Владимира Путина. Личные встречи прошли в приемной главы РФ.
Первой к мэру по видеосвязи обратилась жительница Ирина Мухаметсалихова. Она попросила, чтобы на Радужном проезде заработала подъемная платформа для маломобильных граждан. Собянин пообещал обеспечить работу подъемника в ближайшее время, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, к главе города обратились с просьбой благоустроить детскую интерактивную площадку в микрорайоне "Град Московский" в ТиНАО. Мэр заявил, что даст соответствующее поручение префекту. Он отметил, что за последние годы в ТиНАО появились сотни детских площадок, там также строятся дороги и метро.
Собянина попросили помочь в обустройстве освещения возле Большого Очаковского пруда, а также установить пандус при входе в травматологическое отделение городской поликлиники №52. Мэр принял во внимания все обращения.
Ранее Собянин поручил доработать проект программы электронных сертификатов для инвалидов и учесть в них реальную стоимость предоставляемых технических средств реабилитации.
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