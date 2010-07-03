Собянин осмотрел новый бассейн на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин осмотрел новый бассейн на территории кампуса Московского государственного строительного университета (МГСУ). Строительство спортивного объекта было завершено в декабре 2018 года.

Крытый бассейн – один из объектов современного спортивного городка на территории вуза.

"Мы помогли сделать уникальный бассейн: полноценный, крупный. Сегодня можно сказать, что мы закладываем начало строительства ледового дворца, который мы построим рядом на площадке, и занимаемся таким масштабным благоустройством крытой части университета, чтобы он выглядел достойно. Мы делаем это не просто так, а потому что Московский государственный строительный университет один из лучших, я думаю – лучший строительный университет страны. А Москве крайне нужны специалисты строительной отрасли", – заявил Собянин.

Мэр отметил, что в столице строится большое количество объектов.

"Мы строим около 9 миллионов квадратных метров: и офисы, и жилье, и детские сады, школы, инженерные коммуникации, огромное благоустройство, капитальный ремонт. Без специалистов высокого уровня, которых готовит университет, нам просто не обойтись. Поэтому наше сотрудничество такое взаимовыгодное", – добавил градоначальник.

Строительство плавательного бассейна МГСУ было начато в ноябре 2016 года и завершено в декабре 2018 года – в рамках проекта "500 бассейнов".

Площадь здания – 4,6 тысячи квадратных метров. В помещениях бассейна обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, сауна и вспомогательные помещения.

По договоренности властей столицы с руководством университета посещать плавательный бассейн МГСУ могут не только студенты, но и местные жители. Для граждан льготных категорий предусмотрены скидки, либо возможность бесплатного посещения.

Новый плавательный бассейн станет частью студенческого спортивного городка МГСУ. В планах властей – строительство Ледового дворца для занятий хоккеем, керлингом, фигурным катанием общей площадью 8,2 тысячи квадратных метров на территории МГСУ. Кроме того, летом этого года будут выполнены работы по комплексному благоустройству и капитальному ремонту зданий МГСУ. Появятся комфортные пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки.

Также будут очищены и отремонтированы фасады зданий, проведен ремонт кровель и фонтана. На главном здании университета установят современный медиа-фасад.

До конца 2019 и в последующие годы планируется построить еще 24 бассейнов. Знаковым событием для Москвы станет завершение комплексной реконструкции исторического бассейна "Лужники", которая предусматривает создание современного многофункционального плавательного центра площадью 50,6 тысячи квадратных метров, включающего 3 бассейна и аквапарк.