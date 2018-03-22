Утвержден проект планировки территории ТПУ "Технопарк"

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Утвержден проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Технопарк". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Утвердить проект планировки территории, ограниченной Москвой-рекой, территориями бизнес-центра "Нагатино i-land" и парка развлечений "Остров Мечты", улицей Трофимова, включая территорию транспортно-пересадочного узла "Технопарк", – говорится в документе.

Площадь всей территории составляет 50,14 гектара, из них 32,78 гектара займут объекты ТПУ. Проектом предусматривается строительство торгово-делового центра, апарт-отеля, многоквартирного жилого комплекса с парковкой, детским садом и школой.

Также появятся автозаправки, автобусная парковка и внеуличный пешеходный переход. Планируется построить боковые проезды и съезды на них с проспекта Андропова. На территории установят светофоры, организуют заездные карманы у остановок наземного транспорта.