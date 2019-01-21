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14:02

Собянин: Объем ремонта искусственных сооружений вырос в 10 раз

мэр Москвы Сергей Собянин город

14:02

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

За последние годы объем ремонтных работ искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин, осматривая ход ремонта и реставрации Большого Москворецкого моста.

"Город – это большое хозяйство, которое постоянно требует внимания и заботы. К сожалению, в последние десятилетия в него вкладывалось недостаточно средств. Это касается всего: и капитального ремонта жилых объектов, станций метро, дорог, мостов, улиц. И поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ. Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным, качественным и современным", – сказал Собянин.

Большой Москворецкий мост через Москву-реку был построен в 1937 году по проекту архитекторов Щусева и Сардаряна. Он соединяет Васильевский спуск и улицу Варварку с Большой Ордынкой. Длина моста – 490 метров. Капитальный ремонт не проводился с момента постройки моста. С середины 90-х годов состояние моста стало постепенно ухудшаться из-за изменения уровня грунтовых вод и направления подземных потоков. Первые противоаварийные мероприятия выполнены в 2009-2011 годах.

Проект капитального ремонта объекта был разработан в 2016 году по решению мэра Москвы. Работы разделены на два этапа. Пока одна половина моста будет закрыта на ремонт, другая остается открытой для движения пешеходов и транспорта. На мосту сохранены две полосы движения в каждом направлении.

Сейчас ведется замена мостовых пролетов. В скором времени планируется заменить гранитную облицовку и дорожное полотно, увеличить парапеты, обновить гидроизоляцию и уплотнить грунт под фундаментами основных опор. Ко второму этапу работ рассчитывают приступить уже в мае.

По расчетам специалистов, следующий крупный ремонт Большого Москворецкого моста потребуется не ранее, чем через 25 лет. В целом срок службы моста составит до 100 лет.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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