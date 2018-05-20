Строительство двух детских садов завершается в поселении Московский

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Строительство двух детских садов на 700 мест завершается в поселении Московский. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети в Twitter.

Мэр отметил, что на территории детских садов посеяли газоны, сделали цветники, игровые, спортплощадки и декоративные фонтаны.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в 2019 году детский сад на 220 мест появится в поселке Коммунарка.

Всего с момента присоединения новых территорий в Коммунарке сданы шесть детских садов на 1025 мест.

Еще один детский сад и школу планируют построить на западе Москвы. Учреждения появятся на Боровском шоссе.

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