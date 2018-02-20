Собянин выделил гранты на дополнительную подготовку лучших студентов-медиков

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Гранты на практические программы подготовки студентов и ординаторов получат три столичных вуза. Деньги выделят Первому МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова и МГМСУ имени Евдокимова.

Согласно принятому президиумом правительства Москвы постановлению, первые два вуза получат по 63,1 миллиона рублей, а третий – 17,25 миллиона рублей. Гранты выделены в рамках проекта "Школа профессионального роста". Его участниками могут быть студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, прошедшие конкурсный отбор. Уже поступило 360 заявок из московских медицинских вузов. Обучение первого потока начнется 26 февраля 2018 года и продлится четыре месяца.

В рамках проекта участники пройдут дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях города Москвы. Набор проведут по наиболее дефицитным врачебным специальностям. Для студентов шестого курса доступна практика в педиатрии и лечебном деле. А для ординаторов – в педиатрии, терапии, общей практике, психиатрии, УЗИ и рентгенологии, функциональной диагностике, неврологии, оториноларингологии и анестезиологии.

Профильные дисциплины будут изучаться углубленно, с использованием симуляторов. Отдельно на занятиях разберут врачебную этику и умение общаться с пациентами, будут затронуты юридические вопросы, а также составлен курс по работе с ЕМИАС. Участники пройдут практику в городских медицинских учреждениях, получив опыт стандартных манипуляций и действий при неотложных ситуациях, научатся курировать пациентов. Кроме того, они получат дополнительную стипендию в 25 тысяч рублей в месяц.

По окончании обучения выпускники "Школы профессионального роста" будут обязаны отработать три года в одном из столичных учреждений здравоохранения. При отказе – нужно будет вернуть деньги, потраченные на обучение и поощрение участника. Соответствующий договор заключается с департаментом здравоохранения города Москвы.