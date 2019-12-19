В Москве прошел детский чемпионат KidSkills

Сергей Собянин поздравил победителей московского детского чемпионата KidSkills. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"Удивительные, увлеченные дети, выросшие в век виртуальной и дополненной реальности. Поздравляю победителей и желаю всем участникам выбрать самую интересную в мире профессию!" – написал Собянин.

Мэр города рассказал, что во время чемпионата юные москвичи собирали роботов, беспилотные летательные аппараты, снимали фото и видео, а также рисовали 3D-модели. Собянин назвал участников чемпионата будущим Москвы.

В 2019 году чемпионат KidSkills проходил по 10 дисциплинам, в том числе по сити-фермерству, графическому дизайну, кулинарному делу, мультимедийной журналистике, эксплуатации беспилотных авиационных систем, мобильной робототехнике и электронике.

Проект KidSkills стартовал в 2018 году. В чемпионате приняли участие более пяти тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций столицы. С каждым годом набор компетенций будет расширяться новыми, технологичными, усовершенствованными и актуальными компетенциями.

