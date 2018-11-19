"Город зимы" откроется 30 ноября на ВДНХ

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В последний день осени 30 ноября на ВДНХ откроется "Город зимы", написал Сергей Собянин у себя в Twitter.

"В нем будут катки, тюбинговая горка, керлинг и впервые – трасса детских снегоходов. Готовится большая анимационная программа: пятничные вечеринки, танцевальные мастер-классы, зарядка на коньках и многое другое", – написал мэр.

В прошлом году на ВДНХ открылся самый большой в мире каток, который одновременно мог принять почти пять тысяч посетителей. Площадь искусственного ледового покрытия составила более 20 тысяч квадратных метров. Вместе с раздевалками и пунктами проката ледовая площадка занимала почти 70 тысяч "квадратов". Здесь москвичи и туристы могли проехать на коньках по главной аллее — от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие".

В этом году в Москве будет открыто порядка полутора тысяч катков с искусственным покрытием и натуральным льдом. Они будут расположены во всех округах столицы.