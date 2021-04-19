Собянин осмотрел заселяемый по программе реновации дом в Даниловском районе

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение по программе реновации.
"В Даниловском районе началось расселение по программе реновации. Подобрали семь площадок, построен один дом: монолит, с подземными гаражами, с контрольно-измерительной аппаратурой", – сказал градоначальник.
Он отметил, что у будущих жильцов почти нет замечаний к качеству нового дома. По словам мэра, остальные стартовые площадки будут вводить в эксплуатацию в 2022–2023 годах.
Собянин подчеркнул, что ряд домов, из которых жильцы переедут в новостройки, имеют градостроительную ценность, поэтому их реконструируют.
"Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность. Поэтому постараемся их сохранить", – подчеркнул глава города.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что дом имеет 10 этажей и подземную парковку. Фасад здания отделан навесными панелями из оранжевого керамогранита, темно-коричневого и белого цветов. Лоджии и балконы застеклены. Для каждой квартиры предусмотрена корзина для кондиционера.
Кроме того, дом оснащен умными общедомовыми и поквартирными приборами учета воды, теплоснабжением, а также электричеством с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Помимо этого, здание оборудовано системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
В дом переезжают жители корпусов 9 и 19 дома 2/1 по улице Малой Тульской. Всего в него заедут 52 семьи.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Расселение участников коснется Северного, Северно-Восточного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Южного, Западного и Северо-Западного округов. Первыми ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.
Москвичи заезжают в новые квартиры по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: