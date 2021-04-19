Собянин осмотрел заселяемый по программе реновации дом в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение по программе реновации.

"В Даниловском районе началось расселение по программе реновации. Подобрали семь площадок, построен один дом: монолит, с подземными гаражами, с контрольно-измерительной аппаратурой", – сказал градоначальник.

Он отметил, что у будущих жильцов почти нет замечаний к качеству нового дома. По словам мэра, остальные стартовые площадки будут вводить в эксплуатацию в 2022–2023 годах.

Собянин подчеркнул, что ряд домов, из которых жильцы переедут в новостройки, имеют градостроительную ценность, поэтому их реконструируют.

"Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность. Поэтому постараемся их сохранить", – подчеркнул глава города.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы говорится, что дом имеет 10 этажей и подземную парковку. Фасад здания отделан навесными панелями из оранжевого керамогранита, темно-коричневого и белого цветов. Лоджии и балконы застеклены. Для каждой квартиры предусмотрена корзина для кондиционера.

Кроме того, дом оснащен умными общедомовыми и поквартирными приборами учета воды, теплоснабжением, а также электричеством с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Помимо этого, здание оборудовано системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

В дом переезжают жители корпусов 9 и 19 дома 2/1 по улице Малой Тульской. Всего в него заедут 52 семьи.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Расселение участников коснется Северного, Северно-Восточного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Южного, Западного и Северо-Западного округов. Первыми ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.

