Собянин оценил объемы утилизации снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что после непогоды в Москве утилизировали уже около трех миллионов кубометров снега. Об этом мэр столицы рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы постоянно вывозим, уже было утилизировано около трех миллионов кубометров снега, а всего было вывезено около 25 миллионов. Просто космические масштабы", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, городские службы справляются с уборкой снега, даже несмотря на то, что местами осадки по-прежнему остаются на улицах.

Ранее мэр Москвы заявил, что в центре города снежные завалы стараются не оставлять. Он подчеркнул, что временное хранение во дворах там невозможно, поэтому снежные массы постепенно вывозят.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные сугробы в Москве могут вырасти на 12 сантиметров. Как уточняется, масштабы осадков нынешней зимой превышают нормальные показатели для средней полосы России.

