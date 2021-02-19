Центральные улицы Москвы убираются особенно тщательно – Собянин

15:34
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Коммунальные службы стараются не оставлять снег на центральных улицах Москвы, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы стараемся не оставлять на улицах снег, особенно центральные части города. Просто его негде оставлять, между домами нет такого пространства, где мы можем это складировать. Поэтому все, что мы временно даже складируем, постепенно вывозится, освобождается проезжая часть улиц полностью, расчищаются дворовые территории и так далее", – подчеркнул градоначальник.
По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, период снегопадов в столице возобновится уже 20 февраля. При этом снег с разной интенсивностью будет идти и в предстоящие праздничные дни.
Активное выпадение осадков, считают метеорологи, обернется еще 12 сантиметрами снега в столице. Специалисты утверждают, что морозы и большое количество снега обычно не характерны для средней полосы России.
В Москву возвращаются аномальные морозы
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