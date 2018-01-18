Собянин наградил преподавателей Высшей школы экономики

18 января, 16:58
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин вручил награды города Москвы 20-ти сотрудникам Высшей школы экономики.
За многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и его жителей знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" (40 лет) награждены директор центра по научно-технической, инновационной и информационной политике Института статистических исследований и экономики знаний Татьяна Кузнецова; профессор кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий Школы бизнес-информатики факультета бизнеса и менеджмента Светлана Мальцева; профессор Школы философии факультета гуманитарных наук Владимир Порус.
Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" (30 лет) получили проректор Владимир Самойленко и профессор кафедры общего и стратегического менеджмента Школы бизнеса и делового администрирования факультета бизнеса и менеджмента Николай Филинов-Чернышев. Заслуги преподавателей ВШЭ отметили также почетным званием "Почетный работник образования города Москвы", Почетной грамотой правительства Москвы и Благодарностью мэра Москвы.
Ранее Собянин наградил столичных учителей. Награды города Москвы получило несколько педагогов, ведущих учебную деятельность 20, 30 и 40 лет.
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