Собянин наградил московских учителей

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Мэр столицы Сергей Собянин вручил учителям награды города Москвы в среду, 10 января.

За многолетнюю плодотворную деятельность знак отличия "За безупречную службу городу Москве" (40 лет) получила учитель испанского языка Школы №1252 имени Сервантеса Марина Полисар.

Награду за 30-летнюю службу вручили преподавателю английского языка из Школы №2036 Лидии Поповой, а также учителю русского языка и литературы Школы №1360 Ирине Серадской. Знаком отличия за службу городу (20 лет) отметили также учителя физики Школы № 2036 Наталию Соловьеву.

Кроме того, столичных педагогов наградили Почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", званием "Почетный работник образования города Москвы", почетной грамотой и благодарностью мэра.