Мэр назвал парк "Зарядье" символом развития Москвы

17 июля, 16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Парк "Зарядье" стал символом развития и перемен, которые происходят в столице. Парк стал местом, где собираются москвичи и гости столицы. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Московского урбанистического форума – 2018.
Градоначальник отметил, что и сам парк, и концертный зал говорят об изменении идеологии развития Москвы. Парк "Зарядье", по словам Собянина, стал "стержнем, вокруг которого собираются огромные потоки людей, которые идут по пешеходным улицам Москвы, по набережным, Красной площади".
Расположение, как отметил мэр Москвы, привлекает внимание к истории города и становится тем местом, которое посещают миллионы людей.
Ранее Сергей Собянин выступил на открытии Московского урбанистического форума – 2018. Он проводится в городе уже восьмой раз, в этом году форум впервые принимает парк "Зарядье". По словам мэра, главной задачей форума стал поиск ответа на вопрос: как должен развиваться современный российский город.
Тема форума этого года – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты будут искать ответы на важнейшие для горожан вопросы и обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.
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