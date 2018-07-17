Собянин: Москва будет развивать беспилотный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин, генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина, генеральный директор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Сергей Гайсин, президент ООО "УК "Группа ГАЗ" Вадим Сорокин и заместитель генерального директора-директор по развитию ПАО "КамАЗ" Ирек Гумеров подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в столице. Мероприятие прошло в КЦ "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума.

"Сегодня мы подписываем соглашение о беспилотном транспорте в Москве. Я благодарен своим коллегам, которые активно работают по новым образцами транспорта, прорывным технологическим решениям", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что власти города будут делать все возможное, чтобы Москва стала лидером по внедрению инноваций.

Собянин подчеркнул, что Москва стала одним из лидеров развития транспорта. По словам мэра, в городе создали высокотехнологичные образцы электропоездов, трамваев, электробусов. Кроме того, в столице работает и электронная транспортная система. Собянин подчеркнул, что будущее Москвы невозможно без новаций.

Гайсин отметил, что документ – шаг в области беспилотного транспорта.

"Правительство Москвы является заказчиком и потребителем данного продукта. Соответственно, есть понимание того, что и как нужно сделать", – сказал Гайсин.

Также гендиректор "НАМИ" рассказал, что институт ведет несколько проектов, которые касаются беспилотников. Он заверил, что наработки будут использовать и в московском проекте.

Бунина отметила, что "Яндекс" провел успешное тестирование беспилотников. По ее словам, важно вкладывать деньги в развитие этого вида транспорта в мегаполисе, а особенно в Москве.

"Если представить себе, что будет происходить через 10-15 лет, понятно, что сотрутся границы между личным транспортом, такси, каршерингом, общественным транспортом. Беспилотный транспорт будет способствовать безопасности на дорогах", – сказала Бунина.

Гумеров, в свою очередь, добавил, что партнерство между Москвой, производителями и IT-компаниями даст возможность развивать новые технологии. Кроме того, он отметил, что лидерство столицы станет большим потенциалом для успеха программы.

Сорокин напомнил, что ООО "УК "Группа ГАЗ" много лет сотрудничает с Москвой по поставке автобусов для обновления столичного транспортного парка. По его словам, партнерство в рамках соглашения стало возможным благодаря политике властей столицы в области внедрения инновационных технологий. Сорокин отметил, что Москва уже заказала электрические автобусы, которые соответствуют требованиям столицам Европы, а по некоторым параметрам даже превышают.

Срок действия соглашения составляет пять лет с возможностью продления. В городе планируется развивать и внедрять беспилотное управление на всех видах городского пассажирского транспорта. Кроме того, необходимо будет сформировать правовую и техническую базу для внедрения инновационных технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием автомобильного транспорта. Планируется развивать телематические транспортные и интеллектуальные автомобильные системы, на базе которых будут появляться новые услуги и готовить кадры для разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. Для этого потребуется создать систему независимой оценки квалификации работников, претендующих на осуществление трудовой деятельности по новым профессиям. Предстоит проработать также вопросы кибербезопасности и популяризации транспорта с автономным управлением.

Moscow Urban Forum – 2018 проходит с 17 по 22 июля. На нем обсудят масштабные городские изменения последних десятилетий, выработку решений и подбор инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов.

Первый день деловой программы пройдет под лозунгом "Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации". Он посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт.