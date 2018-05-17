Собянин утвердил проект планировки перехода через МЦК в сторону Пермской улицы

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Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходного перехода через МЦК в сторону Пермской улицы. Постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

Внеуличный переход появится в створе 3-го проез­да Подбельского – между районами Метрогородок и Богородское. Он будет вести к национальному парку "Лосиный остров" протяженностью 155 м. Кроме того, проект предполагает строительство внеуличного пешеходного перехода через МЦК и Северо-Восточную хорду, пешеходных тротуаров. Помимо этого, территорию благоустроят.

Ранее мэр утвердил проект планировки пешеходных переходов через МЦК в других районах. Это переход через Малое кольцо МЦК в створе улицы Вру­беля и Проектируемого проезда № 6560. Предполагается создать надземный переход между районами Щукино и Сокол. Выходы разместят на 1-м Волоколамском проезде и улице Панфилова протяженностью 155 метров.

Внеуличные переходы через МЦК будут также находиться неподалеку от 2-го Крас­ногвардейского проезда и в Шелепихинском тупике. Пешеходы смогут выйти на платформу Тестовская Смоленского направления МЖД. Планируется отремонтировать подземный переход через Третье транспортное кольцо и продлить его до Проектируемого проезда № 6696. Переход появится также в створе Старокоптевс­кого переулка, который соединит районы Коптево и Головинский.