Собянин утвердил проект планировки перехода через МЦК в сторону Пермской улицы

17 мая 2018, 14:23
Фото: stroi.mos.ru
Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходного перехода через МЦК в сторону Пермской улицы. Постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
Внеуличный переход появится в створе 3-го проезда Подбельского – между районами Метрогородок и Богородское. Он будет вести к национальному парку "Лосиный остров" протяженностью 155 м. Кроме того, проект предполагает строительство внеуличного пешеходного перехода через МЦК и Северо-Восточную хорду, пешеходных тротуаров. Помимо этого, территорию благоустроят.
Ранее мэр утвердил проект планировки пешеходных переходов через МЦК в других районах. Это переход через Малое кольцо МЦК в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560. Предполагается создать надземный переход между районами Щукино и Сокол. Выходы разместят на 1-м Волоколамском проезде и улице Панфилова протяженностью 155 метров.
Внеуличные переходы через МЦК будут также находиться неподалеку от 2-го Красногвардейского проезда и в Шелепихинском тупике. Пешеходы смогут выйти на платформу Тестовская Смоленского направления МЖД. Планируется отремонтировать подземный переход через Третье транспортное кольцо и продлить его до Проектируемого проезда № 6696. Переход появится также в створе Старокоптевского переулка, который соединит районы Коптево и Головинский.
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