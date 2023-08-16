Собянин рассказал о ходе переселения жителей СВАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

86,5 тысячи москвичей переедут в новые дома на северо-востоке столицы по программе реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Первый этап переселения в округе выполнили на 60%. По словам мэра, в шести районах он уже завершен или подходит к финалу.



"В Алексеевском районе ключи от новых квартир получили 608 жителей, в Лианозове – 286, Марьиной Роще – 518, Отрадном – 285, Ярославском – 193 и Северном Медведкове – 200", – поделился градоначальник.

В общей сложности на северо-востоке Москвы возвели 37 домов, еще 49 находятся на стадии строительства и проектирования. Там будет свыше 800 тысяч "квадратов" жилья, заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года в городе ввели в эксплуатацию порядка 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Всего, начиная с 2011 года, в столице появилось 54,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости.

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща