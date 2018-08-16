Собянин поздравил завоевавших "золото" на международных олимпиадах школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших девять золотых медалей на международных олимпиадах. Об этом мэр написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

По его словам, в этом году российские школьники участвуют в восьми международных олимпиадах, причем три еще впереди. Собянин подчеркнул, что из 15 золотых медалей девять взяли москвичи.

"Лучшие результаты в мире по математике, биологии, химии, физике и географии. Давайте поздравим!", – написал мэр. Он отметил выпускника школы №853 Алена Коспанова, который стал абсолютным победителем Международной географической олимпиады, а также Артура Герасименко, завоевавшего медаль математической олимпиады.

Ранее сообщалось, что российских школьников предлагают перевести на 12-летнюю систему обучения. Такой проект собирается представить в Госдуме депутат Василий Власов. По его мнению, новый формат позволит сделать акцент на профессиональной ориентации детей и лучше подготовить их к поступлению в вуз.

Между тем, в большинстве стран мира обучение в школе продолжается именно 12-13 лет. Такая схема действует в США, Британии, Японии, а также Финляндии. Дополнительный год позволяет сделать процесс обучение менее интенсивным и стрессовым для ребенка, считают эксперты.