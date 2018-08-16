Власти Москвы разорвали инвестконтракты на 50 млрд долларов для защиты городской среды

16 августа, 08:06
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Столичные власти разорвали инвестиционные контракты общей стоимостью в 50 миллиардов долларов, чтобы сохранить городскую среду, заявил Сергей Собянин.
"Период, можно сказать, в прошлом, хотя давление постоянно идет. Но в основном эти проблемы ушли в прошлое. Почему? Потому что с самого начала мы сказали, что так не будет, и разорвали около тысячи инвестиционных контрактов", – заявил мэр в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Он пояснил, что, несмотря на солидный объем инвестиций, разорвать сделки было необходимо, поскольку они портили облик города, особенно центра. Глава города также подчеркнул, что в итоге за последние годы объем инвестиций не уменьшился, напротив он вырос вдвое.
Ранее сообщалось, что на Москву приходится около 12 процентов общероссийского объема инвестиций и порядка 50 процентов иностранных. Госдолг города с 2011 года уменьшился в 10 раз.
Ожидается, что в 2018 году доходы Москвы составят 2,1 триллиона рублей, а в 2019 году – 2,2 триллиона.
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