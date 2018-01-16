Собянин вручил премии в области журналистики

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Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области журналистики.

Премии начали присуждать в 2001 году. Их вручают за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы жизни столицы. Это также могут материалы, способствующие воспитанию у горожан любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям.

Присуждают премии каждый год указом мэра. Предложения выдвигает экспертный совет, в который входят руководители СМИ, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы. Ежегодно вручается до 15 премий. Традиционно вручение приурочено ко Дню российской печати – 13 января.

Всего за 2002–2017 годы премий города Москвы в области журналистики удостоили 229 представителей СМИ. В 2017 году указом Собянина размер премии увеличили с 200 тысяч до 1 миллиона рублей каждая.

Лауреатами премии города Москвы в области журналистики 2017 года стали 16 человек. Это шеф-редактор отдела "Новая Студия" АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета" Анна Артемьева – за фотопроект с историями людей разных национальностей, работающих над благоустройством столицы; комментатор отдела корреспондентов службы эфира дирекции информационных программ АО "Первый канал" Кирилл Брайнин – за репортажи о мероприятиях в поддержку программы реновации жилфонда в Москве; ведущие утреннего эфира службы информационного вещания радио департамента радио АО "Москва Медиа" Наталья Виноградова и Дмитрий Казнин – за освещение актуальных вопросов жизни Москвы и москвичей в программе "Встань москвичом" на радиостанции "Москва FM".

Премии получили обозреватель социально-культурного направления ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец" Артур Гаспарян – за многолетнюю журналистскую деятельность по освещению музыкальной жизни столицы; советник филиала ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия" Дмитрий Губерниев – за яркие репортажи о крупнейших спортивных событиях и большой вклад в популяризацию спорта; специальный корреспондент редакции политической и общественной информации управления информации на русском языке главной дирекции информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Ксения Густова – за оперативное и всестороннее освещение жизни столицы; заместитель заведующего отделом региональной корреспондентской сети ЗАО "Редакция "Независимой газеты" Александр Дерябин – за создание и выпуск специального приложения к "Независимой газете" "НГ-Столица".

Наград удостоены также редактор отдела мультимедийных проектов ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Ренат Закиев – за разработку и реализацию специальных мультимедийных проектов о жизни столичного мегаполиса; корреспондент группы корреспондентов службы выпуска информационных программ дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия" Александр Карпов – за журналистские расследования и серию репортажей о событиях, получивших широкий общественный резонанс;арт-директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Александр Костриков – за создание информационной графики и дизайна газеты "Вечерняя Москва" для всестороннего информирования москвичей.

Помимо них, лауреатами оказались заместитель директора отдела – руководитель группы московских корреспондентов отдела по освещению деятельности органов государственной власти службы политической информации ЗАО "Информационное агентство Интерфакс" Сергей Ларионов – за освещение ключевых экономических, социальных и общественно-значимых проектов, реализуемых в столице; главный редактор ООО "Единая Редакция" Юрий Сорокин – за многолетнюю плодотворную работу по развитию окружных и районных средств массовой информации в Москве; корреспондент отдела московского выпуска АО "Издательский дом "Комсомольская правда" Алиса Титко – за актуальные журналистские материалы о социально-экономической жизни столицы; редактор отдела "Общество" АО "Аргументы и факты" Юлия Тутина – за создание специальных выпусков газеты "Аргументы и факты" по освещению вопросов здравоохранения в городе Москве; заместитель руководителя отдела общества и потребительских рынков службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Владимир Хейфец – за цикл материалов о финансово-экономической и инвестиционной деятельности правительства Москвы.

За большой вклад в освещение общественно-политической и социально-экономической жизни Москвы благодарность мэра Москвы объявлена коллективам телеканала "ТВ Центр", газеты "Вечерняя Москва", холдинга "Москва Медиа". Благодарственным письмом мэра Москвы отмечен коллектив программы "Вести –

Москва" (телеканал "Россия").