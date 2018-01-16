Улицу на севере Москвы назвали в честь Юрия Никулина

16 января, 12:42
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Улицу на севере столицы назвали в честь знаменитого актера Юрия Никулина. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы.
Имя артиста присвоено проектируемому проезду №6613 в районе Аэропорт на севере столицы, заявил на заседании заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Помимо этого, имена великих артистов присвоены нескольким другим паркам и улицам. Сквер между Леонтьевским и Вознесенским переулками в центре получил имя певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Ранее рядом со сквером установили памятник Магомаеву, а в доме около сквера, где жил певец, открыли мемориальную доску в его честь.
Имя башкирского поэта, писателя и драматурга, Героя Социалистического Труда Мустая Карима присвоено участкам проектируемых проездов №4965, №1221 и №7028. Там появится улица Мустая Карима.
В память о выдающемся советском футболисте, заслуженном мастере спорта СССР Игоре Леонидовиче Численко назван проектируемый проезд №6612 на севере столицы.
Проектируемый проезд №6611 на севере города получил название улица Михаила Якушина в память о выдающемся советском футболисте, хоккеисте и тренере.
Безымянный проезд между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей теперь называется улица Валентины Леонтьевой в честь телеведущей, диктора Центрального телевидения (тете Вале из передач "Спокойной ночи, малыши" и "В гостях у сказки").
Участок автодороги "Боровское шоссе – Киевское шоссе в направлении Калужского шоссе до деревни Ботаково будет называться улица Александра Печерского в память об офицере Красной Армии, руководителе единственного успешного массового побега пленных из фашистского лагеря смерти Собибор в годы войны.
Имя маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андре Еременко присвоено проектируемому проезду №1282-б в районе Некрасовка. Еще один проезд в Некрасовке №6659 получил имя Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко.
Безымянный проезд между Челобитьевским шоссе и зданием храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове получил наименование Архангело-Тюриковский переулок. Скверу, расположенному по 2-й Песчаной улице в САО, присвоено наименование – сквер Дивизий Московского Народного Ополчения.
Скверу между домами 4 и 8 по улице Шолохова на западе города присвоено наименование – сквер Героев-Чернобыльцев.
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