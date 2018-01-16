В кинотеатрах "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов с участием Тихонова

16 января, 09:06
Фото: ТАСС/кадр из кинофильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Князь Андрей Болконский – актер Вячеслав Тихонов
В кинотеатрах "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов с участием Вячеслава Тихонова. Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения знаменитого актера. Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.
"К 90-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова #Москино покажет фильмы с его участием. На большом экране будут 10 самых известных картин, таких как "Война и Мир" и "Они сражались за Родину"", – написал столичный градоначальник.
С 8 по 11 февраля 10 киноработ можно будет посмотреть в кинотеатрах "Березка", "Вымпел", "Искра", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Сатурн", "Спутник" и "Тула".
Москвичи смогут увидеть такие картины, как "Мичман Панин", "Белый Бим Черное ухо", "Дело было в Пенькове", "Семейное счастье", "Доживем до понедельника", "Они сражались за Родину", "Война и мир", "На семи ветрах", "Карусель", "Егор Булычев и другие"
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