Собянин поздравил с днем рождения Бориса Грызлова

15 декабря, 12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил с днем рождения председателя Высшего Совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю с днем рождения Бориса Вячеславовича. Человека, который внес большой вклад в становление Государственной Думы и партии власти", – написал мэр.
Поздравляю с днем рождения Бориса Вячеславовича @bvgryzlov. Человека, который внес большой вклад в становление Государственной Думы и партии власти. Но в день рождения я хочу пожелать ему прежде всего личного счастья и крепкого здоровья!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 декабря 2018 г.
15 декабря Борису Грызлову исполнилось 68 лет. С 2002 года он является председателемВысшего совета партии "Единая Россия" c 2002 года. С декабря 2015 года он также является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.
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