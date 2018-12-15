Собянин поздравил с днем рождения Бориса Грызлова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с днем рождения председателя Высшего Совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова. Поздравление мэр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю с днем рождения Бориса Вячеславовича. Человека, который внес большой вклад в становление Государственной Думы и партии власти", – написал мэр.

Поздравляю с днем рождения Бориса Вячеславовича @bvgryzlov. Человека, который внес большой вклад в становление Государственной Думы и партии власти. Но в день рождения я хочу пожелать ему прежде всего личного счастья и крепкого здоровья! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 декабря 2018 г.



15 декабря Борису Грызлову исполнилось 68 лет. С 2002 года он является председателемВысшего совета партии "Единая Россия" c 2002 года. С декабря 2015 года он также является полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.