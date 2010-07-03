Собянин в честь 100-летия московской скорой помощи наградил ее работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды врачам и работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Награждение приурочено к 100-летию создания экстренной службы в Москве.

"Вы играете огромную роль в обеспечении здоровья и безопасности жизни наших горожан. Когда я рассказываю своим коллегам из других городов – вызывает удивление и восхищение, что в Москве есть такая служба скорой помощи. Во многих мегаполисах мира вообще ее не существует: в таком виде – точно. Очень здорово, что не стоите на месте: каждый год приходит новая техника, автомобили, новые технологии. Сегодня не только самые большие, но и самые технически оснащенные по самому последнему слову техники. Очень важно, что в таком огромном городе, где с самыми крутыми мигалками никуда особо не доедешь, вы умудряетесь доехать до ДТП или случая, когда происходит инсульт, инфаркт, буквально в считанные минуты. Это, конечно, дорогого стоит", – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что в Москве создана разветвленная сеть постов скорой помощи. Но, по словам мэра, несмотря не технологии и оснащение, самым главным в работе службы являются люди, которые вкладывают душу в свой труд, несут ответственность.

"От имени москвичей хотел выразить вам признательность, сказать вам спасибо за ваш труд, за ваш талант, умение, преданность своему делу. От себя лично скажу, что мы по-прежнему будем поддерживать развитие скорой помощи. Считаю ее одной из самых главных систем в области здоровья и безопасности москвичей", – добавил Собянин.

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу четыре человека удостоены почетного знака "Заслуженный врач города Москвы". Это заведующий подстанцией, врач скорой медицинской помощи Леон Акопов, старший врач станции скорой медицинской помощи Александр Красильников, врач общепрофильной выездной бригады скорой медицинской помощи Юрий Потемкин, врач-анестезиолог-реаниматолог специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи Сергей Сеньчуков.

Заслуги специалистов станции были отмечены званиями "Почетный работник здравоохранения города Москвы" и "Почетный медицинский работник города Москвы", Почетной грамотой правительства Москвы и благодарностью мэра Москвы.

Первую централизованную городскую Станцию скорой помощи в Москве открыли 15 октября 1919 года. Первый вызов к пострадавшему с переломом ноги принял и выполнил врач Леонид Овосапов. На тот момент служба скорой помощи размещалась в трех комнатах бывшей Шереметьевской больницы на Большой Сухаревской площади.

В 1923 году возглавил станцию Александр Пучков, чье имя в 1995 году присвоили учреждению. Он разработал основные принципы организации скорой медицинской помощи. Их внедрили не только в Москве, но и многих других городах. Эти принципы используются до сих пор.

Пучков руководил станцией вплоть до своей смерти в 1952 году. Сегодня Станция скорой и неотложной помощи имени Пучкова – крупнейшая в Москве медицинская организация, включающая 60 подстанций и 107 постов. Скорая медицинская помощь оказывается детям и взрослым при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Медицинские бригады готовы оказать помощь круглосуточно. Централизованный прием обращений обеспечивает Единый городской диспетчерский центр. Выездные бригады оснащены планшетными компьютерами, подключенными к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), что позволяет уже по пути к пациенту видеть данные его электронной карты.

Для улучшения оснащения Скорой помощи в 2011–2019 годы в эксплуатацию ввели пять подстанций, в том числе в Троицке и Некрасовке. До конца года должны достроить подстанцию на улице Летчика Бабушкина. В планах на ближайшие годы – еще пять новых подстанций. Кроме того, завершился капитальный и текущий ремонт на Станции и 54 подстанциях. В 2019–2021 годы ремонт проведут еще почти на 20 объектах Московской скорой помощи.