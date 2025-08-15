15 августа, 09:32Мэр Москвы
Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак "Родительская слава"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
15 многодетных семей награждены почетным знаком "Родительская слава города Москвы", рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.
"Родительский труд – одно из самых важных и благородных призваний. Эти семьи не только воспитывают детей в любви и заботе, но и подают пример ответственного родительства", – подчеркнул мэр столицы.
Глава города рассказал, что в семье Лобачевых воспитываются 9 детей, у Филипповых – 8, по 7 детей растут у Зубковых, Сычевых и Юрьевых. Еще 2 семьи – с 6 детьми, 8 семей – с 5.
Собянин отметил, что за вклад в укрепление семейных ценностей эти семьи удостаиваются почетного знака и единовременной выплаты в размере 291 тысячи рублей.
По словам градоначальника, с 2009 года данной награды были удостоены 372 семьи. При этом за последние 15 лет число многодетных семей в столице увеличилось в 3,5 раза. В настоящее время их в городе свыше 230 тысяч, и каждая из них получает всестороннюю поддержку Москвы, подчеркнул мэр.
"От всей души поздравляю родителей! Воспитывать детей – непростой ежедневный труд. Спасибо за ваш по-настоящему выдающийся подвиг любви, терпения и ответственности и за ваш вклад в будущее нашей страны", – отметил Собянин.
Ранее мэр вручил многодетным семьям Москвы государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В пресс-службе главы города уточняли, что всего в многодетных семьях, проживающих в столице, воспитывают 591,1 тысячи детей.
Мэр также напомнил, что в городе создана система поддержки таких семей. Москва предоставляет хорошее школьное образование, медицинское обслуживание и комфортную среду для взрослых и детей.
