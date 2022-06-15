Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестивалей "Времена и эпохи" и "Подорожник". Об этом он сообщил на своем сайте.

"По традиции День России Москва встретила фестивалем "Времена и эпохи". А на ВДНХ впервые прошел фестиваль путешествий "Подорожник". Крупнейший исторический фестиваль страны собрал более 2,5 миллиона гостей. Свыше тысячи реконструкторов из 13 регионов России рассказали о главных победах Отчизны", – отметил мэр.

По словам градоначальника, для москвичей и гостей столицы мероприятия в рамках фестиваля "Времена и эпохи" проходили на 61 площадке. Особо популярна была локация на Бульварном кольце.

На Тверском бульваре, как рассказал Собянин, удалось воссоздать время Отечественной войны 1812 года. Специалисты организовали школу полководца, палаточный лагерь, рекрутскую школу, а также представили литературно-музыкальную постановку, посвященную первому балу Наташи Ростовой. В других местах города ожили времена древних витязей и героев 1945 года.



"Организаторы провели почти 15 тысяч мастер-классов, которые посетили более 300 тысяч человек. Гости приняли участие в 6,5 тысячи познавательных занятий и посмотрели 1,3 тысячи красочных театрализованных представлений", – сообщил мэр.

Кроме того, на фестивале "Времена и эпохи", по словам Собянина, можно было попробовать сразиться на японских мечах тямбарах. Такие состязания были проведены более 2 тысяч раз. А выстрелов из лука было произведено более 6,5 тысячи.

Фестиваль путешествий по России "Подорожник", который состоялся на ВДНХ, был организован впервые. В течение трех дней более 300 тысяч жителей и гостей столицы знакомились с обычаями и памятными местами различных городов РФ.

Так, на площадке "Нулевой километр" работали 5 тематических шатров: "Дальний Восток", "Черное море", "Санкт-Петербург", "Арктика" и "Центральный федеральный округ". Лекции в рамках фестиваля провели тревел-блогеры, гастрокритики и писатели. Также были представлены показы кинокартин о путешествиях. На главной же сцене фестиваля выступили фолк-, рок- и поп-артисты, а на малой – духовые оркестры.

"Много интересных занятий и мастер-классов прошло в Зоне привала, Школе автопутешественника и Школе юного путешественника. Анимационная программа включала яркие карнавальные шествия, цирковые выступления и интерактивные цирковые мастерские", – рассказал Собянин.

По его словам, была востребована среди гостей мероприятия тематическая зона фуд-корта, где каждый смог не только принять участие в кулинарных мастер-классах, но и попробовать оригинальные блюда.

"Времена и эпохи. Победы России" и "Подорожник" подарили нам яркие впечатления и отличное настроение. Следующая встреча – на фестивале "Московская неделя моды", который пройдет с 20 по 26 июня 2022 года", – отметил мэр.

Ранее Moscow Jazz Festival стартовал в "Зарядье". В рамках фестиваля в течение нескольких дней опытные музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные в рамках всероссийского конкурса, проведут концерты также в саду "Эрмитаж", "Музеоне", Новопушкинском сквере, на ВДНХ и Центральном рынке.

Фестиваль закончится 19 июня в "Зарядье". На гала-концерте выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и оперный певец Ильдар Абдразаков.