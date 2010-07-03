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18:24

Собянин попросил москвичей поделиться видео о жизни Москвы

мэр Москвы Сергей Собянин культура

18:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин призвал москвичей поделиться видеохроникой своей жизни для создания документального фильма о столице.

"Москино" собирает любительские видео, снятые в столице за последние 30 лет. Из этих кадров смонтируют документальное кино про частную жизнь москвичей", –написал мэр в своем микроблоге Twitter.

Глава города добавил, что премьера запланирована на октябрь, а прием заявок уже начался. Монтажерами фильма станут выпускники Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

"Москино" смонтирует фильм про столицу из домашних архивов москвичей

Проект носит название "Я – Москва", он запущен "Москино" совместно с Австрийским культурным форумом.

"Цель проекта – увидеть и показать непарадную домашнюю, Москву через жизнь ее горожан. Нам интересна частная жизнь современного москвича – где и как он рос, чем занимается сейчас, как отмечает праздники и проводит выходные", – рассказали организаторы проекта.

Для участия в проекте нужно зайти на сайт iamthecity.moscow, заполнить короткую форму и приложить ссылку на свое видео.

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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