Москва и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Тюменской области.

Как сообщается в документе, взаимодействие будет налажено в сферах образования, социального развития и здравоохранения, также будет уделено внимание культурному обмену между регионами.

Кроме того, стороны разработают совместные решения в вопросах привлечения инвестиций в инновационную деятельность.