Утвержден проект планировки трубопроводов от Измайловской насосной станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин утвердил проект планировки трубопроводов от Измайловской канализационной насосной станции. Постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет об объекте в районах Соколиная гора, Перово и Вешняки. Площадь территории в границах подготовки проекта – 17,2 гектара.
Отмечается, что трубопроводы не окажут негативного влияния на визуальное восприятие объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы утвердил проект планировки территории на западе столицы. Речь идет об участке, ограниченном улицей Лобачевского, Киевским направлением МЖД, Мичуринским проспектом и рекой Раменкой. Согласно документу, на площади в 160,9 га построят градостроительные комплексы, в которых будут многоквартирные жилые дома, объекты социального и бытового обслуживания, общеобразовательные организации и медцентр.
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