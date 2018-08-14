Собянин назначил нового заместителя префекта ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил заместителем префекта ЮЗАО столицы Зилю Хубаеву. Распоряжение об этом было опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как сказано в тексте документа, Хубаева назначается "на должность заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы". Служебный контракт с ней заключили сроком на три года.

Накануне мэр столицы освободил от должности заместителя префекта ЮЗАО Сергея Разоренова, срок действия контракта с которым истек.