Geek Picnic посетило рекордное количество гостей − Собянин

14 августа, 19:55
Фото: Агентство "Москва"
Фестиваль Geek Picnic в этом году установил рекорд посещаемости, собрав в Коломенском 70 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
По словам мэра, на Geek Picnic в этом году пришли 70 тысяч человек, что стало рекордом. Гости фестиваля слушали лекции известных ученых и публицистов, катались на беспилотном автомобиле, показывали свои изобретения, рассказал Собянин.
На #GeekPicnic в этом году пришли 70 тысяч человек. Рекордное количество. Слушали лекции известных ученых и публицистов, катались на беспилотном автомобиле, показывали свои изобретения. #Коломенское pic.twitter.com/AkEl8Cur7B— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 августа 2018 г.
Фестиваль под открытым небом Geek Picnic проходит в столице каждый год. Он посвящен достижениям современной науки и техники.
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