Geek Picnic посетило рекордное количество гостей − Собянин

Фото: Агентство "Москва"

Фестиваль Geek Picnic в этом году установил рекорд посещаемости, собрав в Коломенском 70 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра, на Geek Picnic в этом году пришли 70 тысяч человек, что стало рекордом. Гости фестиваля слушали лекции известных ученых и публицистов, катались на беспилотном автомобиле, показывали свои изобретения, рассказал Собянин.

На #GeekPicnic в этом году пришли 70 тысяч человек. Рекордное количество. Слушали лекции известных ученых и публицистов, катались на беспилотном автомобиле, показывали свои изобретения. #Коломенское pic.twitter.com/AkEl8Cur7B — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 августа 2018 г.

Фестиваль под открытым небом Geek Picnic проходит в столице каждый год. Он посвящен достижениям современной науки и техники.