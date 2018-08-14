Собянин утвердил порядок бесплатных перевозок школьников при посещении музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По заявкам столичных школ Мосгортранс будет бесплатно перевозить группы школьников на бесплатные экскурсии в музеи и выставочные залы столицы — до 87,5 тысячи учащихся в год. Этот вопрос обсудили на заседании президиума правительства Москвы. Финансировать поездки будут за счет целевых средств городского бюджета.

На эти цели выделят бюджетные средства. Транспорт будет доступен школам как в течение учебного года, так и во время каникул. Оформить заявку нужно будет в электронном виде. Это позволит автоматически формировать потребность в транспорте.

Бесплатные перевозки должны упростить организацию школьных экскурсий и сэкономить деньги родителей и школ. Кроме того, городские автобусы – более безопасный способ перевозки детей. ГУП "Мосгортранс" обладает необходимой квалификацией и парком автобусов комфортного туристического класса.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году школьников ждет еще одно нововведение. Спектакли театров будут проходить прямо в учебных заведениях, обладающих хорошими актовыми залами. Со школьниками будут работать молодые артисты.