Собянин утвердил порядок бесплатных перевозок школьников при посещении музеев

14 августа, 17:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
По заявкам столичных школ Мосгортранс будет бесплатно перевозить группы школьников на бесплатные экскурсии в музеи и выставочные залы столицы — до 87,5 тысячи учащихся в год. Этот вопрос обсудили на заседании президиума правительства Москвы. Финансировать поездки будут за счет целевых средств городского бюджета.
На эти цели выделят бюджетные средства. Транспорт будет доступен школам как в течение учебного года, так и во время каникул. Оформить заявку нужно будет в электронном виде. Это позволит автоматически формировать потребность в транспорте.
Бесплатные перевозки должны упростить организацию школьных экскурсий и сэкономить деньги родителей и школ. Кроме того, городские автобусы – более безопасный способ перевозки детей. ГУП "Мосгортранс" обладает необходимой квалификацией и парком автобусов комфортного туристического класса.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году школьников ждет еще одно нововведение. Спектакли театров будут проходить прямо в учебных заведениях, обладающих хорошими актовыми залами. Со школьниками будут работать молодые артисты.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: