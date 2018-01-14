За последние 7 лет протяженность московских дорог выросла на 16% – Собянин

14 января, 12:42
Фото: ТАСС/Стоян Васев
За последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"За последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16 процентов. Только в прошлом году мы построили 124 километра – это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов. И все это – в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и временного ограничения движения", – написал столичный градоначальник.
Ранее сообщалось, что через три года в Москве планируется построить около 300 километров дорог. При этом, отмечалось, что каждый седьмой километр всех дорог Москвы – это новые дороги. Эксперты подсчитали, что именно этот год стал рекордным в развитии улично-дорожной сети.
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