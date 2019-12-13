Собянин открыл после реконструкции пешеходный переход на улицу Никольскую

18:59
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Сергей Собянин открыл после реконструкции пешеходный переход от площади Революции на улицу Никольскую.
"Сегодня открыли новый переход. Старый был самым популярным в Москве, 10 лет он был закрыт, мы его реконструировали", – заявил мэр столицы.
Он также отметил, что зимой на Никольской людей становится не меньше, чем в период чемпионата мира по футболу – 2018.
Наземный, но крытый (что уникально для Москвы) пешеходный переход длиной 95 метров построили в 1964 году. На протяжении десятилетий он оставался одним из самых востребованных в городе, поскольку обеспечивал быстрый и комфортный проход с Театральной площади и площади Революции на Красную площадь и Никольскую улицу.
За время эксплуатации конструкции перехода износились, его техническое состояние перестало соответствовать нормам безопасности. Кроме того, риску разрушения подвергались соседние исторические здания. В 1999 году правительство Москвы приняло постановление о его реконструкции.
Работы велись в рамках инвестиционного контракта с компанией "Старград". Инвестор должен был укрепить несущие конструкции перехода и примыкающих строений, обновить коммуникации и построить новые подземные уровни, причем без долгосрочного закрытия перехода. Однако в результате – в ходе строительства подземного торгового центра – был поврежден фундамент памятника федерального значения "Славяно-Греко-Латинская Академия, XVII–XVIII веков". Под угрозой разрушения оказался и комплекс Заиконоспасского монастыря.
В 2009 году переход закрыли для пешеходов. Было решено прекратить работы и принять меры по ликвидации нарушений, допущенных при проведении его реконструкции. Инвестиционный контракт расторгли.
В 2014 году "Гормост" провел дополнительное обследование перехода, а в 2016 году по поручению Сергея Собянина его решили реконструировать и устранить угрозы разрушения памятников архитектуры. Объект включили в Адресную инвестиционную программу Москвы.
Работы по реконструкции начались в январе 2018 года и завершились в декабре 2019 года. Строителям необходимо было обратно засыпать три подземных этажа площадью свыше 18 тысяч квадратных метров, построенных в 2004–2009 годах и находившихся в аварийном состоянии.
Также нужно было сохранить примыкающую историческую застройку, интегрированную с переходом в единую металлоконструкцию с общим свайным основанием. Дополнительно стройка осложнялась близостью грунтовых вод и необходимостью вести работы в зоне коммуникаций метро.
Непосредственно в переходе провели ремонт основных конструкций, оборудована охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и подогрева ступеней. Со стороны площади Революции обустроен сход с лестничными маршами, промежуточными площадками и колясочным спуском. Для маломобильных граждан установлен лифт. Ожидается, что в час пик переходом будут пользоваться порядка 2,7 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что пешеходный переход через улицу Наметкина на юго-западе Москвы планируют построить до июля 2020 года. Объект построят в районе улицы Профсоюзной, дома 64, корпуса 2, и дома 68, корпуса 1. Предполагается, что переход оборудуют двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных граждан.
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