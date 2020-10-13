Собянин оценил ход строительства новой школы на 300 мест в Солнцеве

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 400 новых школ и детских садов создали в Москве за последние годы, сообщил Сергей Собянин.
"За последние годы мы построили около 400 зданий образования. Это школы, детские дошкольные учреждения", – отметил Собянин в ходе осмотра строящегося корпуса школы № 1002 на Солнцевском проспекте.
Глава города подчеркнул, что образование в этом году столкнулось с серьезными трудностями. Однако, несмотря на это, в Москве не прекратили строительство новых школ, заявил Собянин.
Он отметил, что в Солнцеве была построена вторая школа, однако впоследствии будут созданы еще три. Что касается школы № 1002, то, по словам Собянина, она имеет собственную уникальность, хоть и рассчитана лишь на 300 мест.
"Здесь медиатека есть и экспериментальный класс, связанный с робототехникой, 3D-проектированием, уникальные залы для проведения научных семинаров, селекторов. Сама по себе школа построена по уникальному проекту. Надеюсь, она понравится детям и, самое главное, разгрузит школы, которые сегодня в вашем комплексе, насколько я знаю, достаточно перегружены", – отметил Собянин.
Гендиректор компании-подрядчика "Капитель" Руслан Нежнов сообщил, что строительство школы завершат в ноябре. По его словам, в декабре состоится передача школы городу, а в январе уже можно будет ее "заселять".
Замдиректора школы № 1002 Анна Булеева отметила, что в новом корпусе планируется реализация проекта "Школа старшеклассников". Она сообщила, что в это здание переведут 9–11-е классы, чтобы разгрузить основную часть образовательного учреждения.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что основные строительные работы на месте нового корпуса уже выполнены. В настоящее время осуществляется устройство инженерных сетей и внутренняя отделка помещений.
Площадь нового здания составит 5,5 тысячи квадратных метров, оно будет состоять из трех этажей. Корпус возведен по индивидуальному проекту и профинансирован столичным бюджетом.
В новом здании создадут тематические классы с основными предметами и возможностью совмещения с практикумами. Кроме того, там будет оборудован астрономический класс, экспериментальная лаборатория "Класс будущего" и научный театр.
Ранее в Зеленограде открыли детский сад на 220 мест. В нем предусмотрены просторные групповые и игровые комнаты с яркими цветовыми акцентами. Также там размещены музыкальный и спортивный залы, а само здание рассчитано на людей с ограниченными возможностями здоровья.
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