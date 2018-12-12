Доходы от турбизнеса позволят год финансировать строительство по программе реновации

12 декабря, 11:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доходы от турбизнеса позволят год финансировать строительство домов по программе реновации. Об этом заявил Сергей Собянин.
"Доходы городского бюджета от туристического бизнеса тоже рекордные. На эти деньги можно построить полноценную ветку метро или, например, целый год финансировать строительство новых домов по программе реновации пятиэтажек. Это взаимовыгодный бизнес и для города, и для тех, кто занимается туризмом, гостиничным бизнесом", – сказал мэр на открытии отеля Radisson Blu Olympiysky, передает Агентство "Москва".
Он также отметил, что раньше в новогодние праздники столичные гостиницы, как правило, пустовали. Заполняемость составляла чуть выше 30%. На сегодняшний день этот показатель превышает 90%.
В конце ноября Собянин подписал документ об учреждении АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы". В тексте документа сказано, что новая структура нужна для дальнейшего развития города как международного и межрегионального туристического и культурного центра. При этом в роли единственного учредителя организации выступит московское правительство в лице комитета по туризму.
Ранее глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев заявил, что турпоток в Москву по итогам года может увеличиться минимум на 10% по сравнению с 2017 годом.
По его словам, всего в 2018 году столицу могут посетить до 22,9 миллиона человек. При этом он подчеркнул, что это только прогноз. Гуляев добавил, что во время ЧМ-2018 число иностранных туристов в столице увеличилось на 56%.
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