Финал турнира среди геймеров стартовал в столице

12 августа, 17:04
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Турнир по киберспорту на Кубок Мэра Москвы завершается в столице, сообщил на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
"Заканчивается первый турнир среди любителей киберспорта на Кубок мэра. Москва, кстати, ведущий киберспортивный центр СНГ и Восточной Европы благодаря развитой IT-инфраструктуре и большому выбору площадок для мероприятий", – написал Мэр.
Состязания начались 14 июля. Они проходили в Ледовом дворце "Парка легенд" и состояли из отборочных этапов, промежуточных финалов и гранд-финала. Более тысячи геймеров приняли участие в турнире: более 120 участвовали индивидуально и примерно 900 человек – в командах. Турнир проходил почетырем дисциплинам: FIFA 18, League of Legends, Dota 2 и Fortnite.
Киберспорт официально признан в РФ с 2016 года. Соревнования по нему проходят еще в 22 странах мир, еще 25 рассматривают вопрос о признании компьютерных игр видом спорта. В РФ пока состязания проходят в пяти дисциплинах: боевая арена, соревновательные головоломки, стратегия в реальном времени, технический и спортивный симуляторы.
Аудитория чемпионатов по компьютерным и видеоиграм составляет более 385 миллионов человек в мире и порядка 17 миллионов человек в России.
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