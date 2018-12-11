Москва снижает налоговую нагрузку на юридических лиц в 2019 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Власти Москвы снижают налоговую нагрузку на юридических лиц в 2019 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе панельной дискуссии "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?" в рамках финала национальной премии IT-решений для повышения эффективности "Цифровые вершины", передает Агентство "Москва".

"Несколько лет назад налог на имущество юридических лиц две трети вообще не платили. Например, если вы зарегистрировались в заграничной юрисдикции, вы вообще не платите за недвижимость. Ваш сосед, который обладает недвижимостью, зарегистрировал ее здесь, показал ее реальную стоимость – платит. Это безумная система, была она отменена. Сегодня платят исходя из кадастровой стоимости. Уровень платежей, наведение порядка в сфере позволяет нам принимать решения, которые мы раньше не могли принять. Например, с 1 января этого года ставка на налог на имущество юридических лиц должна равняться 2%, в ближайшее время исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение разбивки этой динамики лет на пять. Это позволило именно поступление налогов, именно система созданная налоговиками и определение порядка в определении недвижимости", – отметил мэр.

По словам Собянина, собираемость налогов не увеличивает налоговое бремя, а уменьшает его. "Высокая собираемость налогов сподвигнет государство к тому, чтобы не повышать налоги, плохая собираемость прямым образом влияет на постоянное повышение налогов. Если государство недобирает 20-40% налогов, оно вынуждено повышать налоги и нагружать добросовестных налогоплательщиков. Это ужасная система, которая ведет в никуда, она разрушает экономику, разрушает социальную справедливость, разрушает все", – подчеркнул глава города.

Мэр также отметил, что правильно организовывать труд в сфере сбора налогов в таких масштабах без цифровых технологий невозможно. "Одна из главных причин цифровизации – огромные массивы данных", – добавил он.