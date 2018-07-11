Собянин подписал документ о проведении пробной переписи в Свиблове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал документ о проведении пробной переписи населения в Свиблове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Пробная перепись на северо-востоке столицы пройдет с 1 по 31 октября. В переписи поучаствуют 62 тысяч человек. Отмечается, что до 1 августа будет создана комиссия по подготовке и проведению мероприятия. До 10 августа в Свиблове проверят наличие указателей названий улиц и номеров домов. Также в районе проследят за освещением улиц и подъездов.

До 15 августа в Мосгорстат поступит информация о подъездах с кодовыми замками и охраняемых территориях жилых домов.

Тестовая перепись поможет выявить возможные проблемы с программным обеспечением и организацией процесса.