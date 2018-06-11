Собянин открыл новое электродепо "Лихоборы"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял участие в открытии электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Мэр Москвы поздравил сотрудников метро с наступающим Днем России и с открытием нового электродепо. Он выразил уверенность, что появление современного депо создаст "новые условия работы для работников метро, локомотивных бригад, для тех, кто ремонтирует составы".

Собянин назвал главной задачей увеличение числа пар поездов на линии и сокращение интервалов между поездами, чтобы разгрузить станции.

Строительство электродепо началось в июле 2013 года. Оно располагается на участке площадью 16,5 гектара в реорганизуемой промзоне на Верхнелихоборской улице, рядом с платформой "НАТИ" ОЖД и станции МЦК "Лихоборы".

Поезда выезжают их электродепо по построенным метромосту и двум однопутным тоннелям общей протяженностью около 4 километров. Депо предназначено для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Общая площадь зданий эдектродепо составляет 85,7 тысячи квадратных метров. Ночью в депо смогут разместить 32 состава по вочемь вагонов. Всего в депо будут работать более 1,5 тысячи человек.

Локомотивные бригады смогут отдохнуть в номерах гостиничного типа со всеми удобствами. Будет работать столовая на 104 человека и спортзал.

Всего столичная подземка эксплуатирует 18 электродепо, в которых работает свыше 15,5 тысячи человек. С 2011 года в столице построено четыре новых депо, еще три реконструировано.

Ранее на Калужско-Рижской линии столичного метро пустили поезд нового поколения "Москва". Первый такой состав появился на ветке 14 мая.