Собянин пригласил москвичей в археологические музеи под открытым небом

Сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом открыт в столице. Экспонаты доступны в любой день круглосуточно, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
"Например, в музее-амфитеатре на Хохловской площади можно увидеть фрагмент основания стены древнего Белого города", – написал мэр.
Экспонаты в археологических музеях под открытым небом – законсервированные находки, сделанные во время благоустройства и ремонта улиц и площадей в центре города. Одни археологические памятники можно увидеть за стеклянными витринами. Другие же выставлены без витрин, прямо на улицах.
Сергей Собянин позвал москвичей в археологические музеи
Музей-амфитеатр на Хохловской площади, между Покровским и Чистопрудным бульварами, – самая масштабная экспозиция. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар.
Прогуляться по старинной мостовой можно на Пушечной улице, недалеко от здания Центрального детского магазина. В 2016 году при ее благоустройстве нашли старинную клинкерную мостовую конца XIX века.
На Петровке, на территории Высокопетровского монастыря, под стеклом расположен фрагмент подземной части Нарышкинских палат XVII века, выполненный из белого камня. Археологическая находка, сделанная в 2017 году, представляет собой приямок с полом и два оконных проема подвального помещения.
Еще одно белокаменное основание не сохранившегося до наших дней древнего строения можно увидеть в Малом Златоустинском переулке напротив дома 7/2. Там под стеклянной витриной находится часть сохранившегося фундамента церкви Николая Чудотворца в Столпах XVII–XVIII веков.
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